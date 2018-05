L'aturada que ha tingut lloc de 10 a 12h ha tingut un seguiment del 100%. A la tarda hi haurà una altra aturada de 16 a 18h i tampoc hi ha previstos serveis mínims

Actualitzada 08/05/2018 a les 11:59

L’aturada parcial a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona, que s’ha produït entre les 10 i les 12 hores d’aquest dimarts, ha tingut un seguiment del 100%, segons el comitè d’empresa. A la tarda també es farà una altra aturada de 16h a 18h, així com els conductors també tenen previst fer una jornada d'aturades parcials el proper dijous dia 10. Les aturades de quatre hores diàries són una mesura de pressió per aconseguir resoldre les seves reclamacions laborals.Les aturades s'han programat durant dues hores de les 10 a les 12 h i dues més de les 16 a les 18 h. La intenció, segons han expressat els treballadors en un comunicat, és «fer el menor dany possible i que qualsevol persona pugui tenir la suficient flexibilitat per acudir al seu lloc de treball».Diversos usuaris consultats s’han queixat de manca d’informació en aquesta primera aturada, atès que no s’han instal·lat cartells a les parades on se n’informés. La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, ha avançat que l’empresa està en disposició de presentar una proposta laboral «perquè el conflicte es resolgui». El Consell d’Administració ho sotmetrà a aprovació dijous, en una reunió extraordinària, i Floria s’ha mostrat convençuda que divendres podran tancar un acord amb el comitè d’empresa.