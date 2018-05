Els barris de Tarragona participen en una caminada reivindicativa

Aquesta servirà per donar a conèixer les problemàtiques de la connectivitat ecològica i els problemes de la gestió l'Anella Verda i les zones on es vol edificar

Actualitzada 08/05/2018 a les 17:48

La plataforma Platja Llarga Tarragona ha organitzat per al diumenge 20 de maig la 7a Caminada Reivindicativa per reclamar la connectivitat a peu entre la Canonja, els barris de Ponent i Llevant. La passejada recorrerà els barris i servirà per donar a conèixer les problemàtiques de la connectivitat ecològica, els problemes de la gestió l'Anella Verda i les zones on volen edificar.Les sortides es faran a les 8.30 hores a La Canonja; a les 8.45 des de la guarderia municipal de Bonavista; a les 9.15 des de la passarel·la que uneix els barris de Torreforta, Campclar i la Granja amb La Floresta; a les 10.30 des de la plaça de l'Església de Sant Salvador i Sant Ramon; i per últim, a les 10.30 des de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau.Els participants faran dues parades per agafar forces al Pont del Diable, a les 11 hores, i està previst que s'arribi al Santuari del Llorito cap a les 13 hores. Finalment, la caminada finalitzarà a la Platja Llarga, a les 14 hores.