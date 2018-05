El programa 'TurisTIC en família' rebrà 3,7 MEUR fins a l'any 2020

Està liderat per la Diputació de Tarragona en cofinançament amb els fons europeus FEDER

La Diputació de Tarragona, gràcies al cofinançament dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, liderarà la projecció turística de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 3,7 milions d’euros fins a l’any 2020. Les actuacions incideixen en la gestió de dades i recursos turístics, la promoció del patrimoni, la cultura del vi, la platja i l’alimentació saludable, a més de la innovació en les experiències en família. Tot s’emmarca en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) anomenat TurisTIC en família.«És en el lideratge compartit on es troben les estratègies comunes. Per això, el dibuix que mostrem avui –ahir pel lector–, és el camí a seguir per projectar la regió del coneixement del sud de Catalunya». Aquestes eren les paraules del president de la Diputació, Josep Poblet, instants abans de la signatura d’un conveni que agrupa diverses institucions del territori. Les entitats sòcies del projecte són la Universitat Rovira i Virgili, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, la Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i l’Ajuntament de Montblanc.A través de TurisTIC en família es crearà un instrument de coneixement dels principals productes i destinacions que incloguin a tots els sectors de la demarcació, es generarà una plataforma de gestió de recursos i serveis turístics, es faran accions per internacionalitzar la marca i els productes de l’àmbit de les destinacions turístiques vinculades al patrimoni cultural i es fundarà un laboratori per crear equipament i elements adaptats al turisme familiar.A més, també es promocionaran les activitats de tipus vivencial i educatiu al voltant del turisme familiar a les troballes als jaciments històrics de la Boella (la Canonja), es crearà un producte d’experiència a partir de l’espai del celler modernista de Montblanc, es generaran activitats a les platges de la Costa Daurada per mantenir l’activitat durant tot l’any, es promocionaran les iniciatives vinculades al vi i, gràcies a la URV, s’apostarà per la internacionalització de productes i serveis al voltant de l’alimentació i gastronomia saludable per a tota la família.La Diputació aportarà 1.410.689,72 euros, els FEDER el 50% i la resta les institucions.