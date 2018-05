Detingut per robar una caixa enregistradora d'una cafeteria de Tarragona

El treballador va intentar evitar el robatori però el lladre el va intimidar amb un ganivet que duia darrera a la cintura

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Tarragona van detenir dissabte, un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb intimidació.Al voltant de les 07.30 hores de dissabte, un home i una dona es van adreçar a una cafeteria ubicada a l’avinguda Roma de Tarragona, quan encara l’establiment no havia obert al públic.En accedir-hi, van reclamar amb exigències al treballador que els atengués i els preparés un cafè. El treballador va informar-los que calia que s’esperessin una mica ja que encara estava preparant el local per l’obertura. La parella va continuar queixant-se i, acte seguit, l’home va demanar unes altres consumicions.El treballador va dir-los que primer havien de pagar la consumició, de sobte l’home es va alterar i va accedir a l’interior del mostrador, va agafar la caixa enregistradora i, en veure que el treballador s’adreçava amb ell per tal d’evitar la seva acció, el va intimidar mostrant-li el mànec d’un ganivet que duia darrera a la cintura.El detingut, amb la caixa enregistradora als braços, i la dona van fugir del local per rutes diferents. Immediatament, diverses patrulles van iniciar la seva recerca per la zona propera a l’establiment.Una dotació policial va localitzar i detenir l’home al carrer Cardenal i Barraquer, tot i que ja no duia a sobre ni la caixa enregistradora ni cap ganivet.Finalment, la caixa enregistradora buida va ser localitzada a la tarda amagada entre uns matolls del Parc de Sant Rafael de Tarragona.Els investigadors treballen en la identificació de la dona i no descarten la seva propera detenció.El detingut, que acumula set antecedents, va passar diumenge a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.