Una perillosa medusa pot arribar aquest estiu a la costa tarragonina

Es tracta d'una espècie potencialment perillosa, el seu verí pot provocar tremolor, diarrea, vòmits i convulsions

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:16

Durant les últimes setmanes s'ha pogut veure com les velelles, un tipus de medusa, arribava a la costa tarragonina, i tot fa indicar que la presència d'aquest invertebrat acompanyarà als banyistes de les Costa Daurada aquest estiu.Tal com han fet acte de presència a la costa andalusa, la 'caravel·la portuguesa', Physalia physalis, és una falsa medusa que, per culpa de les condicions meteorològiques de l'última setmana és possible que arribi a les platges tarragonines. Es tracta d'una espècie potencialment perillosa, el seu verí pot provocar tremolor, diarrea, vòmits i convulsions, a banda dels habituals símptomes de la picadura d'aquest animal.La seva forma recorda a la d'una caravel·la, floten a la superfície i tenen uns tentacles de 20 metres de longitud. Fins ara, Catalunya no havia patit la presència d'aquest invertebrat, però els experts asseguren que si apareixen aquest tipus de meduses a la platja, les activitats haurien de cessar per tal de protegir als banyistes, ja que inclús les meduses d'aquest tipus mortes són perilloses. També recomanen que si s'entra en contacte, es truqui immediatament al 112.