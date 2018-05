Trenquen els vidres i roben a l'interior de diversos vehicles al carrer del Mar

Els Mossos d'Esquadra confirmen que hi ha vuit denúncies per aquests fets, tot i que alguns veïns parlen de més de vint vehicles afectats

Actualitzada 07/05/2018 a les 13:44

El barri del Serrallo ha tornat a patir, un cop més, una nit de robatoris a l’interior de vehicles amb la conseqüent trencadissa de vidres. En aquest cas els fets han succeït al carrer del Mar durant la matinada d’aquest dilluns, 7 de maig. Veïns de la zona parlen de més de vint cotxes afectats, tot i que els Mossos d’Esquadra només tenen constància de vuit denuncies pels fets d’aquesta matinada.Els Mossos d’Esquadra han rebut un avís, poc després de les 2 de la matinada, que un individu estaria robant a l’interior de diversos vehicles estacionats al carrer del Mar. Dues patrulles de la policia autonòmica s’han dirigit fins al lloc dels fets i han fet la comprovació dels turismes afectats, tots ells amb el vidre petit de les portes davanteres trencats. El cos policial ha confirmat aquest mitjà que s’han presentat un total de vuit denúncies sobre els fets, tot i que alguns veïns parlen de més de 20 vehicles afectats. També han informat que s'ha obert una investigació per identificar, localitzar i detenir l'autor dels fets.Aquesta és una problemàtica últimament molt habitual al Serrallo, des d’on fa prop d’un mes i mig hi ha hagut diversos episodis de robatoris a l’interior de vehicles amb la conseqüent trencadissa dels vidres. Un dels carrers especialment afectats és el Manuel de Falla, tot i que també s’han produït els mateixos fets en altres carrers d’aquest barri de la ciutat. Els veïns es mostren preocupats per la reiteració d’aquest delicte i esperen que la problemàtica cessi el més aviat possible.