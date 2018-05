Quan l'etarra 'la Tigresa' i el conseller Gomis van coincidir en una cafeteria de Tarragona

Relat d'un escorta dels Mossos d'Esquadra recollit en un article d'El Periódico de Catalunya

L'anunci de la dissolució de l'organització terrorista ETA ha tornat a omplir les pàgines dels rotatius i les emissions de ràdio i televisió de temes relacionats amb les dècades d'activitat de la banda.Una de les històries que han aparegut recentment és la d'escortes de polítics catalans que van viure de prop la presència i l'activitat d'ETA a Catalunya. El Periódico de Catalunya recull, en la seva edició de diumenge, l'experiència d'un escorta dels Mossos d'Esquadra que donava servei a un conseller montblanquí del Govern Pujol, el que va ser durant molts anys alcalde de Montblanc, Josep Gomis.El rotatiu recull l'experiència del mosso O.B., qui explica que el 23 de setembre de l'any 1992, quan Tarragona era enmig de la celebració de les Festes de Santa Tecla, va reconèixer, dins la cafeteria Arimany de la rambla Nova de la ciutat, a una integrant de la banda. Segons el seu relat, entre la gent del local va veure a una dona que «destacava per la seva altura i bellesa», segon el text del diari, i que va identificar com a l'etarra Idoia López Riaño, 'la Tigresa'. «Per assegurar-me'n, li vaig demanar al xofer que anés al cotxe i portés la foto que ens havia passat la Guàrdia Civil», explicava O.B.Segons els records del mosso d'aquella jornada recollits pel diari: «Estava sol, i demanar reforços era una quimera. Tampoc no podia aturar-la, perquè l'escorta no ha de deixar sol el seu vip. Així que, per sortir d'allà, vaig treure la meva Beretta 92, la vaig amartellar i me la vaig enganxar a la cuixa perquè la gent no la veiés. En arribar a la barra em vaig posar entre ella i el meu conseller... i vam passar».«Recordo que portava una caçadora negra amb serrells. Quan la vaig veure vaig pensar que m'havia arribat el moment que tems quan et fiques a escorta: el dia en què t'engegaran un tret si no l'engegues tu», afegia O.B.D'acord amb el mateix relat, la Guàrdia Civil li va confirmar després al mosso, que estaven seguint el rastre de 'la Tigresa' a Tarragona. El comando Ekaitz d'ETA havia rondat la petroquímica, segons explica. Finalment ‘La Tigresa' va escapar, malgrat el seguiment que li havien fet a la ciutat.Idoia López Riaño, que es va desvincular d'ETA el 2010, ha estat empresonada 23 anys i va sortir en llibertat l'any 2017, després de complir la seva condemna.