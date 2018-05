Pint of Science aproparà la ciència a la ciutadania

La ciutat acull per primer cop aquest esdeveniment internacional del 14 al 16 de maig

Actualitzada 07/05/2018 a les 14:52

Ciència inclusiva

Un festival que creix

Els dies 14, 15 i 16 de maig a Tarragona es parlarà de ciència. 43 investigadors i investigadores de diferents àmbits de la recerca participaran en el festival internacional Pint of Science, que arriba per primera vegada a la ciutat. 24 homes i 19 dones que fan recerca al territori en diferents àmbits i nivells protagonitzaran aquestes xerrades divulgatives , que es faran durant els tres dies i de manera simultània als bars La Cantonada, Highland i Clot Martell.L’objectiu d’aquesta iniciativa és apropar la ciència a la ciutadania en les seves diferents vessants, i fer-ho en l’ambient relaxat i distès d’un bar, amb l’objectiu de que els assistents puguin establir un diàleg amb els investigadors, plantejar dubtes o generar debat. L’oferta divulgativa de cada bar se centrarà en una àrea temàtica diferent: El nostre cos (La Cantonada), La nostra societat (Highland) i Planeta Terra (Clot Martell).Les xerrades, en un to informal, busquen obtenir la complicitat i l’interès del públic, i desvetllar qüestions tan variades com per què el vi té color, quina informació podem obtenir a través de les dents, com aconseguir una bona salut intestinal, els riscos de la intel·ligència artificial, què ens diuen les pedres, la importància de la microbiota, quines dades podem obtenir d’una placenta o els misteris de la vida extraterrestre.Totes les intervencions conviden a descobrir curiositats científiques, saber què s’està investigant a prop nostre i perquè i despertar l’interès per la ciència en un ambient de proximitat. L’entrada és gratuïta i hi pot assistir tot tipus de públic.En aquesta edició de Pint of Science hi participen investigadors que estan desenvolupant la seva recerca en hospitals, associacions científiques, centres i instituts de recerca del territori i a la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres.L’organització del festival a Tarragona ha apostat perquè aquesta primera edició tingui un caràcter inclusiu, i sis de les xerrades estaran traduïdes al llenguatge de signes de la mà de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. A més, el tríptic publicitari amb tota la programació del festival s’ha fet en Braille, amb la col·laboració de l’ONCE.L’edició 2018 del festival se celebra en 56 ciutats de l’estat Espanyol, 15 més que l’any 2017, en el que Tarragona s’incorpora per primera vegada juntament amb Almeria, Cadis, Cartagena, Castro Urdiales, Conca, Osca, Lleida, Lorca, Mataró, Ourense, Sagunt, Segòvia, Sòria, Vigo i Zamora.En total, en tot l’Estat espanyol s’han programat 208 esdeveniments impartits per 730 persones que fan recerca en 105 bars. En l’edició passada 17.500 persones van assistir a les 532 xerrades.El festival té un caràcter internacional, i se celebra en les mateixes dates a 272 ciutats de 20 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. Espanya és el país amb més seus juntament amb Brasil (56), seguit de França (34) i el Regne Unit (32).