Personatges d'Star Wars visiten els infants ingressats al Joan XXIII

La Legió 501 Spanish Garrison és un club de costuming que contribueix amb causes solidàries, promou l’afició per Star Wars i facilita l’accés als vestits de la saga

Actualitzada 07/05/2018 a les 12:17

Diversos personatges de la saga Star Wars van visitar, ahir diumenge 6 de maig, la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per amenitzar l'estada al centre hospitalari dels nens ingressats. La visita va anar a càrrec de la Legió 501 Spanish Garrison, un club de costuming que contribueix amb causes solidàries, promou l’afició per Star Wars i facilita l’accés als vestits de la saga.La Legió 501 va néixer amb el propòsit de manifestar la passió per Star Wars i ho va aprofitar per ajudar en causes solidàries, generalment enfocades als més petits, per a que puguin gaudir d’una passió com la de representar als personatges del Costat fosc, amb la més fidel de les qualitats en els vestits dels personatges.L’activitat d’aquest club, des de visites a hospitals fins a desfilades solidàries, és sense ànim de lucre. Fins ara, han col·laborat amb ajuntaments, grans firmes, proveïdors de serveis, ONG i, ahir diumenge, amb l’Hospital Joan XXIII.