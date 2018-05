Mireia Belmonte i Hugo González encapçalaran l'equip espanyol de natació a Tarragona 2018

L’equip espanyol que participarà als Jocs estarà format per 16 dones i 20 homes

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:22

El masculí

L’equip de natació dels Jocs Mediterranis estarà encapçalat per dos dels esportistes més reconeguts a nivell mundial. Mireia Belmonte i Hugo González seran els dos nedadors amb més cartell de la competició esportiva. Per tant, la modalitat esportiva de natació serà una de les més seguides, tenint en compte el nivell dels seus participants de la Selecció Espanyola.En total, l’equip espanyol estarà format per 36 nedadors. Setze dels quals prendran part en la prova femenina, mentre que un total de vint seran homes.Les proves de natació dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 es disputaran del 21 al 26 de juny. Seran un total de sis dies de competició, en els quals tant els esportistes nacionals com els que arribaran de la resta de països buscaran una medalla que els pugui ajudar a complir els seus respectius objectius.L’equpi femení de la modalitat de natació el formaran Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), Marta Cano (Real Canoe NC), Catalina Corró (CDN Bidasoa XXI), Melani Costa (CN Terrassa), Duane da Rocha (CN Mijas), Paloma de Bordons (CN Bahía de Cádiz), Marina García (CE Mediterrani), Beatriz Gómez (CN Sabadell), Marta González (CN Sant Andreu), Celeste Guerrero (CN Sant Andreu), Carmen Herrero (CN Terrassa), Aina Hierro (CN Palma de Mallorca), Lidón Muñoz (CN Sant Andreu), Jimena Pérez (CD Gredos San Diego), Jessica Vall (CN Sant Andreu) y África Zamorano (CN Sant Andreu).Per altra banda, l’equip masculí serà el composat per Oskitz Aguilar (CDN Bidasoa XXI), Francsco J. Arévalo (Real Canoe NC), Antonio Arroyo (CE Mediterrani), Joan Ballester (CE Mediterrani), Mortiz Berg (Real Canoe NC), Sergi Campos (CN Coruña), Álex Castejón (CN Calella), Francisco J. Chacón (CN Alcalá), Miguel Durán (UCAM Fuensanta), Marcos García Soto (CN Ferrol), Luis García (CN Pozuelo), Jan Giralt (CN Mataró), Hugo González (Real Canoe NC), Alberto Lozano (CN Sant Andreu), Jorge Martín (CD SEK), Mario Navea (CN Sant Andreu), Joan Lluís Pons (CN Palma de Mallorca), Albert Puig (CN Terrassa), Marc Sánchez (CN Sabadell) y Juan F. Seguro (CD SEK).