La pel·lícula tarragonina 'El dulce sabor del limón' es presenta a Europa

El film donarà el salt europeu el proper 3 de juny al festival internacional búlgar ‘The Golden Linden’, que se celebra a Sofia

Actualitzada 07/05/2018 a les 13:00

El film tarragoní El dulce sabor del limón s’estrenarà a Europa el proper dia 3 de juny al festival internacional búlgar The Golden Linden, el qual se celebra a la capital del país, Sofia, i altres municipis com la ciutat Plovdiv o Stara Zagora.El director i guionista de la pel·lícula, David Aymerich, destaca que «estem molt orgullosos i agraïts per com ha anat el viatge i les metes aconseguides», assegurant que «és ampli i divers el tresor que ens ha deparat aquesta jove pel·lícula des de que vam començar el viatge ara ja fa cinc anys».Aymerich també assegura que El dulce sabor del limón es podrà veure a més festivals nacionals i internacionals al llarg d’aquest estiu i, des d’Ayhe productions, ja preparen la seva estrena als cinemes pel mes de setembre d’aquest 2018.Paral·lelament, Ayhe Productions treballa en la preproducció del segon llargmetratge de la productora, el film internacional Nor ur, per la qual estudia poder rodar part de les seves escenes a terres tarragonines al 2019.