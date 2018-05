La Diputació farà entrega del projecte de la Savinosa abans del juliol

No inclou els usos que es donarà als edificis i l’Ajuntament haurà d’estudiar la proposta

Actualitzada 06/05/2018 a les 20:09

La Diputació entregarà a l’Ajuntament de Tarragona el projecte d’intervenció de la Savinosa abans del juliol. El contingut no inclourà els usos que es destinaran als edificis de l’antic preventori, sinó les característiques que tindrà aquest espai. El 21 de gener del 2017 es va presentar en la seu de la demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya una exposició amb les maquetes dels projectes presentats, entre les quals es trobava la de la proposta guanyadora, realitzada pels arquitectes Fuses, Viader, Mansilla i Perea. El projecte inicial preveia la desaparició de la tanca perimetral de la finca i l’accessibilitat als diferents espais que ofereix aquest entorn situat a la costa tarragonina i plantejava la transformació com un procés en el temps, fet de diferents peces i accions. Des de llavors, l’equip d’arquitectes revisa el contingut inicial i, un cop evolucionat, el traslladarà a la Diputació perquè aquesta l’entregui a l’Ajuntament, fet que està previst es produeixi abans del pròxim estiu.En el seu moment, amb motiu de l’exposició de maquetes, el president de la Diputació, Josep Poblet, va dir que «ens trobem en un punt de no retorn», i va afegir que «amb aquesta proposta guanyadora obrim la Savinosa a l’aportació d’idees d’allò que es vol fer». Els usos que es donarà al complex d’edificis dependrà de la futura revisió del POUM, un pas necessari per determinar la destinació futura d’un conjunt catalogat.Un cop l’Ajuntament rebi el projecte, els serveis tècnics municipals estudiaran la proposta i, després, s’adoptaran les mesures que calguin. El futur escenari de l’antic preventori podrà acollir diversos usos i operadors que tirin endavant el projecte, un apartat que segueix obert. Serà l’Ajuntament qui determinarà a quines activitats es podran destinar els edificis. En el cas que hi hagi diverses propostes, el projecte es farà de manera esglaonada. El que sí que se sap és que es conservarà la savina actual i s’estudia si es mantindrà el conjunt d’edificis o podran desaparèixer els més petits, a causa de l’estat de conservació en què es troben com a conseqüència de l’abandó dels immobles des de fa unes dècades.Segons el projecte d’intervenció, l’espai ha de ser, en un futur, obert, sense tanques, i diàfan, amb l’objectiu que quedi integrat al seu entorn i que puguin accedir les persones que es desplacen a peu, recorrent el litoral, entre les platges de l’Arrabassada i Savinosa.