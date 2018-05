L'Ajuntament presenta el recurs de cassació contra l'empresa CLH

El contenciós administratiu de la companyia va anul·lar el POUM per l’absència d’un informe de planificació d’hidrocarburs

L’Ajuntament de Tarragona ja ha presentat a la Sala Tercera del Tribunal Suprem el recurs de cassació contra el contenciós administratiu de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que va anul·lar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat. D’aquesta manera, el consistori pretén que la justícia rectifiqui i torni a donar validesa al Pla General, que tot i la sentència en contra, segueix vigent a l’espera de la decisió del Suprem. El motiu de l’anul·lació del POUM va ser l’absència d’un informe de l’«autoritat estatal competent» en matèria de planificació d’hidrocarburs, en concret, en el Pla de Millora Urbana 40 CLH, un petit sector del territori. «Ja hem presentat el recurs de cassació i ara estem a l’espera de la decisió del Tribunal Suprem», asseguraven a aquest mitjà fonts municipals, que afegien que «es tracta d’un tràmit molt llarg».El consistori va fer públic, el passat 7 de març, el conflicte judicial entre CLH i l’Ajuntament. L’empresa va presentar un contenciós administratiu contra la resolució de la direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat del 14 de maig del 2013, que va donar conformitat al text refós del POUM. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó a CLH i el POUM, en la seva totalitat, va quedar anul·lat. El motiu és l’absència d’un informe de l’«autoritat estatal competent» en matèria d’hidrocarburs, segons recull la sentència.«Cap llei, ni reglament ens obliga a presentar aquest informe. El jutge s’ho ha inventat». Així de contundents van ser les paraules de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, durant la compareixença per explicar les causes de l’anul·lació del POUM. De fet, la sentència no clarifica qui havia de presentar aquest document i només el relaciona amb l’«autoritat estatal competent». «Això no té cap sentit, ens hem quedat sorpresos», va subratllar el batlle. Ballesteros estava visiblement enfadat amb la decisió de CLH de presentar un contenciós administratiu contra la totalitat del Pla General, que cal recordar que segueix vigent perquè la sentència del TSJC no és ferma.El consistori fa anys que intenta negociar un trasllat de CLH, que es troba al Polígon Francolí, per començar a transformar l’espai i construir habitatges, equipaments i zones verdes. «És una instal·lació obsoleta que ha de marxar del centre de la ciutat», va recalcar Ballesteros. CLH i el consistori mai no s’han arribat a posar d’acord. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Josep Maria Milà, va apuntar que el desplaçament de CLH costaria 20 milions d’euros, a més del preu del nou solar i la despesa del desmantellament.D’altra banda, la sentència del TSJC, a més d’anul·lar el POUM, va anul·lar també el Pla de Millora Urbana 40 CLH, on es contempla el trasllat, per «inviabilitat econòmica». L’alcalde està convençut de què el Tribunal Suprem donarà la raó a l’Ajuntament. Els tràmits, tal com avisaven fonts municipals, es podrien allargar durant dos o tres anys. Mentrestant, el POUM seguirà vigent i el consistori intentarà pactar una nova via per traslladar CLH a fora de la ciutat.En cas que l’Ajuntament tingui la raó, seria la sisena sentència en favor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en 13 anys.