Els treballadors de la Tagliatella retenen un lladre enxampat intentant robar diversos mòbils

L'individu va agredir a l'empleada que el va trobar robant als vestidors del personal del restaurant

Actualitzada 07/05/2018 a les 11:45

El restaurant la Tagliatella de la Rambla Nova de Tarragona va viure ahir un diumenge marcat per un robatori amb violència als vestidors de l’establiment. Un home que havia entrat al restaurant va accedir als vestidors de personal i va intentar robar diversos mòbils dels empleats. L’individu va ser enxampat per una empleada, a qui va agredir en intentar fugir, i posteriorment va ser retingut i immobilitzat per diversos treballadors fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra.Els fets van succeir prop de les 3 de la tarda, hora punta de dinars a l’establiment de restauració. Un individu va entrar als vestidors del personal del restaurant i va robar diversos mòbils que pertanyen als empleats. Una de les treballadores del local va enxampar al jove sostraient els mòbils. En aquest moment, l’individu va agredir a la noia per intentar escapar-se del lloc.Diversos empleats del local però, en adonar-se dels fets, van aconseguir retenir i immobilitzar el lladre fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra. La policia autonòmica es va desplaçar ràpidament al local i va detenir l’individu per un delicte de robatori amb violència. L’home, de 28 anys, nacionalitat marroquina i veí de Vila-nova i la Geltrú acumulava quatre ordres judicials de recerca i detenció –dos del jutjat de Tarragona, una del jutjat de Granollers i una del jutjat de Vilanova- i 44 antecedents policials. L’individu ha passat a disposició judicial aquest dilluns al jutjat d’instrucció de guàrdia de Tarragona.