Els conductors de l'EMT: «L'autobús més nou de la flota té deu anys»

Els treballadors envien una carta als usuaris abans de la vaga on demanen «comprensió»

Actualitzada 06/05/2018 a les 20:01

Els conductors de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona asseguren que «l’autobús més nou de l’empresa té deu anys». Ho fan en una missiva dirigida als usuaris del servei públic, on expliquen els motius de la vaga programada pels propers 8 i 10 de maig i on també demanen «comprensió» i «paciència». «La mitja d’edat de la nostra flota és de 15 anys, però també circulen per la nostra ciutat vehicles de 20 anys d’antiguitat. És una imatge impropia d’una ciutat com Tarragona i d’una empresa que mou més de 9 milions d’usuaris cada any», expressen.El Comitè d’Empresa de l’EMT ha convocat, per demà i dijous, aturades de quatre hores diàries com a mesura de pressió per aconseguir resoldre les seves reclamacions laborals. Les aturades s’han programat durant dues hores de les 10 a les 12 h i dues més de les 16 a les 18 h. La intenció, segons van expressar en un comunicat, és, «fer el menor dany possible i que qualsevol persona pugui tenir la suficient flexibilitat per acudir al seu lloc de treball». Tot i això, han volgut clarificar els motius de la reivindicació als usuaris del servei públic.Segons diuen a la carta, «la falta d’inversió a la nostra empresa està perjudicant i condicionant la salut i seguretat del treballador». Fet que, recalquen, afecta l’usuari en aspectes com els cartells electrònics, els aires condicionats, les cadires, la higiene o els sistemes de comunicació «obsolets». «La vaga no és una decisió que agradi, però no ens han deixat més remei», subratllen.D’altra banda, asseguren que la solució «és totalment política». «Ells són els que gestionen la nostra empresa i els que han de donar solucions», afirmen els conductors. Tot i això, han volgut demanar «consideració» als usuaris que, des de fa dues setmanes, pateixen els efectes de l’altra mesura de pressió adoptada pels treballadors: negar-se a fer les hores extra, una pràctica habitual a l’EMT i que ha provocat l’anul·lació d’algunes línies. «Tinguin en compte que 160 conductors s’han posat d’acord en no fer hores extraordinàries, fet que demostra la situació de la nostra empresa i que alguna cosa està passant», diuen.El passat divendres, un equip de mediació de la Generalitat va reunir-se amb el Comitè i el Consell d’Administració per trobar una solució abans d’arribar a la vaga. L’encontre, però, no va ser fructífer. Els autobusos de l’EMT s’aturaran demà i dijous.