El Mediterranean Tourism Meeting girarà entorn l'enoturisme i la gastronomia

Se celebrarà el 24 de maig al Tinglado I

Actualitzada 07/05/2018 a les 15:58

El Mediterranean Tourism Meeting (MTM) arriba a la seva quarta edició. El simposi d’aquesta any estarà dedicat al turisme intel·ligent, la gastronomia i el món del vi i se celebrarà el 24 de maig en el Tinglado 1 del Port de Tarragona. Reconeguts experts participaran com a ponents en una Jornada que servirà per aportar propostes i marcar estratègies de futur recolzades en bases tan sòlides del territori com la gastronomia mediterrània i l’enoturisme. La consellera de Turisme, Inma Rodríguez, ha explicat que «Tarragona és una destinació privilegiada per oferir un turisme de qualitat i jornades com el MTM ens permeten crear sinergies amb el teixit empresarial de la ciutat i aprofundir en tres reptes essencials per la ciutat: Tarragona com a capital del vi, referent en la gastronomia de qualitat i atenta la innovació tecnològica per millorar l’experiència dels nostres visitants».El IV Mediterranean Tourism Meeting està organitzat pel Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i l’Open Energy Institute (OEI), en col·laboració amb el Port de Tarragona, Ferrovial Servicios, Onda Cero i Vermut Yzaguirre. La present edició s’estructura en quatre blocs: Turisme de Qualitat, Smart Cities, Món del Vi i Món de la Gastronomia. En aquest sentit, la consellera ha explicat que el simposi és un exemple de la bona col·laboració público-privada: «fonamental per treballar conjuntament per tal que Tarragona es posicioni com una destinació turística de qualitat».La finalitat d’aquest congrés és posar de manifest els nous reptes i oportunitats que té per davant el sector turístic –especialment la Costa Daurada i l’àrea Mediterrània, en general. També tractarà d’analitzar el futur d’aquesta activitat econòmica i proporcionar les claus per augmentar la seva competitivitat. La jornada comptarà amb Miquel Puig, director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya; Carmelo Torres, gerent d’Almeria Turística; entre d’altres experts del sector turístic. En clau local, comptarà amb la participació de Jaume Drudis, xef del restaurant les Bruixes de Burriac i director gastronòmic d’Unilever per Europa. El president de l’Open Energy Institute, Robert Moragues, ha explicat que el simposi d’aquest any es centrarà en analitzar les estratègies i potencialitats a desenvolupar per atraure turisme de qualitat.El simposi és d’inscripció gratuïta. Al final de la jornada de treball, hi haurà una degustació de vermut, també gratuïta. Finalment, els inscrits que així ho desitgin podran assistir a un dinar gourmet de networking, opcional, per intercanviar punts de vista i explorar noves oportunitats de negoci.