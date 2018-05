El catedràtic Ruiz de Arbulo 'descobreix' els enigmes del port romà

El sector portuari de Tarraco és poc conegut, però les restes arqueològiques que hi ha a la Part Baixa són d’especial rellevància

Actualitzada 06/05/2018 a les 20:15

Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia Clàssica de la URV, va guiar ahir la ruta Descobrint el port romà, passejada arqueològica, organitzada pel Museu del Port. L’objectiu era descobrir la influència que l’activitat portuària va tenir a la ciutat de Tarraco, quins van ser els espais més destacats i altres aspectes relacionats amb la vida que hi havia al voltant d’aquest espai urbà que actualment es correspon amb la Part Baixa, aixó com aprofundir en els enigmes que planteja el port que hi havia fa vint segles.La ruta va començar al vial Xavier Dupré, a l’antic Camí de la Fonteta, un jaciment ubicat entre Vidal i Barraquer i Francesc Bastos. Els ciutadans de Tarraco adinerats es feien construir estàtues i mausoleus per ser recordats després de morts, que es localitzaven en camins a la sortida de la ciutat. En aquest espai hi ha una bona representació. «Hi ha alguna cosa en nosaltres que és com si fóssim romans, perquè forma part d’una herència que perdura», va dir Ruiz de Arbulo.El grup que va participar en la ruta va poder localitzar una nau portuària que hi ha a prop de Jaume I i la Font dels Lleons, o conèixer com ha evolucionat la Part Baixa de Tarragona al llarg dels segles. En època romana, «la façana portuària era molt diferent de l’actual i el Tulcis –el Francolí– era clau en l’activitat relacionada al mar, i és per aquest motiu que en el seu entorn s’han trobat elements votius, com petites cares de fusta que es van localitzar a la zona de Vidal i Barraquer», va explicar. En el decurs de la ruta, Ruiz de Arbulo va remarcar que la línia de mar en temps de Tarraco estava situada més endins i arribava fins on, actualment, hi ha el carrer Smith, però també va comentar que molts edificis de l’entorn de Pere Martell destinen la primera planta a pàrquing perquè, en el seu moment, es va prohibir fer-lo per sota del nivell de vorera per la presència de restes romanes.