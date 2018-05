Dos cambrilencs detinguts per robar a una casa de Bonavista pel mètode de la radiografia

Els Mossos van poder detenir els individus gràcies a la col·laboració ciutadana dies després del robatori, quan els van trobar a la mateixa zona amb diferents eines per cometre robatoris

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres, 4 de maig, dos homes de 18 i 28 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Cambrils, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Concretament, els joves havien robat en un habitatge de Bonavista amb el mètode de la radiografia i van poder ser arrestats dies després gràcies a la col·laboració ciutadana.La investigació es va iniciar el passat 23 d’abril, quan un veí del barri de Bonavista va denunciar que havia patit un robatori a casa seva. Segons van poder esbrinar els agents, els lladres haurien aprofitat un moment que la víctima havia sortit de casa per entrar-hi fent servir el mètode conegut com a radiografia, consistent en fer servir un plàstic semirígid per forçar l’accés als domicilis on la porta no s’ha tancat amb clau. Els lladres van endur-se joies i electrònica de consum.Amb la informació aportada per diversos testimonis, els mossos van iniciar una investigació per tal d’identificar els presumptes lladres. Així, el passat divendres, gràcies novament a la col·laboració ciutadana, els mossos van localitzar al carrer vint-i-dos del barri tarragoní de Bonavista dos individus que coincidirien amb els investigats.Els agents van escorcollar-los i els van localitzar el plàstic semirígid amb el que presumptament haurien comès el robatori amb força. Els policies van poder observar que el plàstic intervingut presentava rascades compatibles amb el mètode delictiu explicat. A més, els dos detinguts portaven guants per evitar deixar empremtes i dues navalles de petites dimensions.Els detinguts, un d’ells amb 4 antecedents policials, van passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i van quedar en llibertat amb càrrecs.