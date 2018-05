«Alimentaria ha valorat que el licor sigui apte per a celíacs i intolerants a la lactosa»

El licor El Petonet, ideat per José López, ha guanyat el premi al Licor més innovador a Alimentaria Barcelona 2018

Actualitzada 06/05/2018 a les 21:59

—Primer, la qualitat del producte, perquè el van tastar i els va agradar. Però, sobretot, el fet que fos un producte innovador. Des del començament vam treballar per oferir un licor apte per a celíacs i intolerants a la lactosa, diferenciant-nos, així, de la resta de productes que fins llavors hi havia al mercat.—L’ingredient principal és l’arròs. Després, porta un destil·lat natural d’anís, que li dóna aquest punt dolç. Amb l’anís aconseguim haver d’afegir menys sucre per tenir la dolçor que volem.—Pel carrer on estàvem nosaltres deuen haver passat unes 15.000 persones en quatre dies. Ha estat un no parar. Encara no he comptat els litres que hem arribat a distribuir, però hem servit, aproximadament, uns 12.000 xupitos i 4.500 bombons de Petonet. Tothom es va quedar molt sorprès en tastar-lo perquè és un producte molt diferent al que hi havia fins ara al mercat.—Sí, a més dels bombons, que hem millorat per aconseguir mantenir l’aroma del licor, també estem treballant en el sorbet de Petonet, un producte que sorprèn molt. Són unes postres molt digestives, que a més combinen molt bé amb la fruita i que ara estem treballant per incorporar als restaurants.—És una història apassionant. Tot va començar el 15 de maig de 2015, quan la Cambra de Comerç va fer una convocatòria entre els restaurants per parlar-nos sobre les intoleràncies alimentàries. Quan vam acabar, vaig estar xerrant amb el restaurador de Cambrils Diego Campos i em va fer veure que el mercat de les persones amb intoleràncies estava molt descuidat. Així que em vaig posar a investigar.—Volia fer alguna cosa que fos bona per a tothom i que es pogués prendre en qualsevol lloc. A casa, però també a la cafeteria, perquè les persones amb intoleràncies acostumen a estar molt limitades a l’hora de sortir. Quan vaig tenir els ingredients sobre el tauler, vaig anar reduint el cercle. Vaig optar per l’arròs, i com que necessitava un ingredient que m’estabilitzés el producte, vaig optar pel licor. Els anissos són molt dolços i fan que necessitis menys sucre, per això El Petonet és apte per als diabètics. I també el poden prendre els vegans i els vegetarians.—Quan vam escollir el nom pensàvem en les festes. Hi ha la Mamadeta, que em semblava una mica dur. Vam valorar un centenar de noms, però quan vam arribar al Petonet ens vam parar. Perquè un petó és un acte dolç, delicat i fet amb molt de carinyo, com el licor.—Sí, és obra de Josep Maria Rosselló. Hi ha la Tau, que és el símbol de Tarragona. El blau representa el Mediterrani i el cercle és el globus terraqüi, amb set parts d’aigua i tres de terra. Els colors de les lletres parlen dels 16 milions cromàtics que veu l’ull humà i hi ha l’emblema de la marca, els llavis fent-se un petó.—No vam néixer amb la idea de quedar-nos a Tarragona, sinó de globalitzar la marca en un termini de cinc anys. El que ens faltavaper obrir aquest camí era presentar-lo a nivell internacional i això hem fet a Alimentaria.