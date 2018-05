Col·loquen un ninot amb la careta del president a un dels balcons del carrer

04/05/2018 a les 18:23

Els tarragonins i visitants que passegin pel carrer Major de la ciutat veuran com a un dels balcons ha aparegut un 'Puigdemont', que reclama la llibertat dels presos polítics independentistes empresonats.El ninot amb la careta del president cessat de la Generalitat es troba a un dels immobles de la zona propera a la plaça de les Cols, just davant de l'espai Turisme municipal que hi ha al carrer.