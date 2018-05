Detenen un grup criminal especialitzat en els robatoris a joieries

Els lladres van robar més de 285.000 euros en joies a Catalunya

El modus operandi

Fugir del país

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força i furts en joieries de tot Catalunya. En total, la policia ha detingut a cinc homes i tres dones de nacionalitat colombiana als quals se’ls considera autors de nou robatoris amb força i cinc furts en joieries de Tarragona, Girona, Mataró i Barcelona.Els lladres principalment tenien com a objectiu les joieries ubicades en centres comercials i actuaven a les franges horàries amb menys afluència de gent per cometre els robatoris, generalment al migdia i primera hora de la tarda. Entre tres i sis persones entraven al local de forma esgraonada per tal de no alarmar els treballadors. Un cop a l’interior, emntre els uns distreien els dependents els altres aprofitaven per violentar els expositors de l’establiment o furtaven les joies exposades a l’abast del públic. Un cop les havien aconseguit marxaven ràpidament de la joiera sense que, en la majoria dels casos, els treballadors s’haguessin adonat del robatori.Els Mossos van detectar que una part dels membres del grup volien marxar del país per continuar operant a França. Però abans que això passés els agents van detenir vuit persones i van escorcollar pisos a l’Hospitalet de Llobregat i a Nou Barris en els quals van intervenir eines per poder forçar els aparadors, peces de roba que havien fet servir en els robatoris i documents que acreditaven l’enviament puntual de diners a Colòmbia. Els lladres van obtenir prop de 285.000 euros en joies a Catalunya. Dels vuit detinguts, sis han entrat a presó i dos han quedat en llibertat amb càrrecs.