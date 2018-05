Viñuales inicia el camí per conquerir el govern municipal d'aquí a un any

El polític de Ciutadans celebra un míting al Teatre Tarragona per presentar les seves propostes «per la Tarragona del futur»

Propostes de futur

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, va presentar ahir a la tarda les seves propostes de futur per a la ciutat, en un acte celebrat al Teatre Tarragona amb connotacions de míting electoral. Viñuales es va presentar de la mà de Jordi Cañas, persona en alça dins del partit taronja i que ha tornat a les primeres pàgines de l’actualitat, després que el 2014 va decidir abandonar l’escó al Parlament de Catalunya com a resultat d’una investigació judicial. Viñuales no va deixar cap dubte que el seu partit aspira a guanyar les eleccions municipals del maig de l’any vinent i que està disposat a conquerir el govern de la ciutat, actualment en mans del PSC i del PP.En una bona posada en escena i un discurs senzill i directe, Viñuales va desgranar les seves propostes per fer el salt al govern de Tarragona i no es va oblidar de criticar l’equip del PSC i del PP que dirigeix els destins de la ciutat.El polític de Ciutadans va aparèixer per la part alta del Teatre, a l’estil de les campanyes americanes, i va aproximar-se fins a l’escenari saludant els assistents. L’esperava Jordi Cañas, qui va ser contundent quan va dir que «Ballesteros forma part del passat», per afegir que «volem arribar al poder per fer coses i que Tarragona sigui una capital de primera, com es mereix».Per si algú dubtava que Ciutadans està de campanya, Cañas el va treure de dubtes. «Quasi falta un any per a les eleccions municipals i avui iniciem el compte enrere per escollir el govern de Tarragona, una de les ciutats més importants del món per la seva història i perquè aquí donarem el primer pas, i també a Espanya, perquè el 2019 serà l’any que Ciutadans començarà a governar». Cañas va afegir que «comença el canvi i Tarragona l’ha de liderar». L’exdiputat de Ciutadans va presentar Viñuales com «un jove madur que va començar a treballar en un burger», per rematar que «quan va néixer, el 1983, Ballesteros ja era regidor».Rubén Viñuales va detallar, de manera molt sintètica, les seves propostes electorals, mentre al seu darrera, a la pantalla del teatre, anaven sortint referències dels eixos que formaran part de les seves propostes.El nostre model de ciutat, el lema de l’acte, va ser, de fet, la presentació del programa electoral de Ciutadans. Oferir 2.000 euros d’ajut a les persones que obrin un negoci a Tarragona, posar un preu de 4 euros als pàrquings municipals durant tot un dia, arranjar els camins de l’Anella Verda o que en els aparcaments dissuasius hi hagi un servei de bicicletes amb motor –pel mateix preu, un euro al dia– per desplaçar-se per la ciutat reduint la contaminació, van ser alguns dels arguments electorals que va presentar.Viñuales va arrencar els aplaudiments dels assistents quan va dir que «Tarragona és una gran ciutat i ens ho hem de creure». I com va fer Cañas, també va qüestionar la política de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteos. «Ens deixarà la ciutat amb el màxim deute legal», va dir, per recordar que «Tarragona es la segona capital espanyola amb l’IBI més car».Fer un nou museu arqueològic, potenciar el patrimoni i el turisme, habilitar una biblioteca central al pàrquing Jaume I i que el comerç obri els diumenges, van ser altres dels arguments que va plantejar el dirigent de Ciutadans.L’ambient que va viure el Teatre Tarragona va ser el propi d’un míting de campanya electoral en el que el candidat se sent guanyador. Aquest és el missatge que va voler enviar Viñuales, qui des de fa unes setmanes presenta el seu partit com el guanyador de les eleccions municipals que se celebraran el maig del pròxim any. També ho va dir Jordi Cañas: «Tenim la confiança de què guanyarem».