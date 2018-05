Torna la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a Tarragona

Se celebrarà durant tot el dissabte 12 de maig a la Plaça Corsini

Actualitzada 04/05/2018 a les 15:23

Un any més arriba la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a Tarragona, que se celebrarà durant tot el dissabte 12 de maig a la plaça Corsini, organitzada per una xarxa de 14 entitats de Tarragona i amb el suport del Departament de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona.L’activitat central d’enguany és la Cursa d’Orientació del Comerç Just i la Banca Ètica, que recorrerà una vintena d’establiments del centre de la ciutat que treballen amb criteris ètics i de l’economia social i solidària, com ara la venta de productes ecològics i de proximitat, el comerç just, les finances ètiques, el cooperativisme, la inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables, la reducció de residus, etc. La cursa se celebrarà de 10 a 12h amb sortida i arribada a la plaça Corsini i s’hi pot participar en les modalitats familiar o esportiva. Comptarà amb premis relacionats amb els productes i serveis de de l’economia solidària i les ONG participants. Les inscripcions estan obertes fins el dimecres 9 de maig i es poden fer online des del web comercjustibancaetica.org , on s’hi troba tota la informació tècnica necessària.La segona novetat important enguany és l’impuls, de la mà de l’Ateneu Cooperatiu del Camp - CoopCamp, de la 1a Fira d’Economia Solidària del Camp de Tarragona, amb la presència de més de vint expositors, entre cooperatives i entitats que donaran a conèixer productes i serveis de telefonia i internet, alimentació, gestoria i serveis jurídics, turisme i lleure, educació, finances, energia, tèxtil, comunicació i disseny, etc.Com cada any també es comptarà amb la presència de les ONG i entitats de la xarxa Som Comerç Just i Banca Ètica: SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Xarxa ECO, Una Finestra al Món, Comitè Oscar Romero, El Sueño de la Campana, URV Solidària, Hammada, Enginyeria Sense Fronteres, Mans Unides, HackLab TGNU, Fundación Vicente Ferrer, ADICAE, CoopCamp. En total participaran a la jornada 37 expositors entre cooperatives i ONG, remarcant la importància de la mirada internacional en l’economia social i solidària.La fira durarà de les deu del matí a dos quarts de nou del vespre i comptarà amb un espai infantil dinamitzat per la cooperativa de serveis educatius Icària SCCL i servei de barra i dinar a càrrec del restaurant la Sageta de Foc. La programació comptarà amb xerrades i conta-contes infantils, vermut musical a càrrec de Tarragona Swing i l’actuació dels alumnes i professors de l’Estudi de Música.