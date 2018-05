Sabotegen el reg del Parc Francolí i es perden milers de litres d'aigua

Els aspersors del carrer Jaume Vidal i Alcover van funcionar sense parar durant el cap de setmana i durant 12 hores seguides entre dimecres i dijous

Cadenats, primera mesura

El sistema de reg del Parc Francolí ha estat «descontrolat» durant gairebé tres dies sencers després d’haver estat objecte d’un «sabotatge». L’associació de veïns del barri va denunciar la situació el passat cap de setmana, després que els aspersors dels jardins del carrer Jaume Vidal i Alcover funcionessin durant gairebé 48 hores seguides. La situació es va repetir la tarda de dimecres, quan el reg no va deixar de rajar aigua entre les sis de la tarda i les nou del matí del dia següent. Des de l’Ajuntament asseguraven que això es deu a un «sabotatge».«Algú amb coneixements sobre reg ha alterat el programa informàtic que regula els horaris i ha activat el funcionament manual», confirmaven fonts municipals. A hores d’ara, s’està investigant qui podria ser el culpable. El que està clar, però, és que s’han malbaratat milers de litres d’aigua.Un aspersor comú consumeix, com a mínim, uns 70 litres cada hora. Així doncs i de manera aproximada, cadascun dels aparells instal·lats en els jardins del Parc Francolí van malgastar uns 4.000 litres d’aigua entre diumenge i dilluns i 12 hores entre dimecres i dijous. Això suposa un malbaratament molt gran, si es té en compte que no es tractava tan sols d’una àrea de gespa, sinó de diversos espais. El consistori, però, no pot comptabilitzar la despesa exacta. El que té clar és que «algú, amb intencions que a hores d’ara desconeixem, va manipular el sistema de reg perquè funcionés sense control».Els veïns van detectar la problemàtica aviat. També el regidor del PDeCAT al consistori, Dídac Nadal, que es va posar en contacte amb l’Ajuntament per notificar la incidència el dilluns al matí. L’associació veïnal, de fet, va informar dels fets mitjançant l’aplicació mòbil Epp! Tarragona dimecres a la nit, després que els aspersors s’engeguessin, de nou, a les sis de la tarda. El sistema de reg va funcionar de manera descontrolada entre diumenge i dilluns, durant gairebé 48 hores seguides, i també entre dimecres i dijous, durant més de 12 hores. «Però no ens van fer cas i fins avui al matí –ahir pel lector– no s’ha arreglat, després que em posés en contacte amb el cap de la Brigada», informava la portaveu de l’AV Parc Francolí, Roser Barrio.Des de l’Ajuntament s’ha engegat una investigació per descobrir qui ha estat el causant d’aquest «sabotatge». Tot i això, asseguraven que «serà difícil esbrinar-ho, perquè ningú no ha vist res». Tot i això, subratllaven que «es tracta d’algú amb coneixements suficients com per manipular el programa i activar, manualment, el reg».La primera mesura que adoptarà el consistori per aturar aquestes actuacions és la de col·locar cadenats en totes i cadascuna de les arquetes. Per la seva banda, els veïns només desitgen que no arribi una plaga de mosquits. L’espai del Parc Francolí, ubicat al costat del riu, acostuma a patir la presència descontrolada d’aquests insectes quan arriba l’estiu. Per això, els veïns creuen que, si hi ha zones amb tolls abundants, els mosquits arribaran abans d’hora i per quedar-s’hi.