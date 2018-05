Repsol obté un benefici net de 610 milions d'euros el primer trimestre, l'11,5% menys que l'any passat

La companyia petroliera aconsegueix la xifra més gran de producció de barrils de petroli al dia des de l'any 2012

Actualitzada 04/05/2018 a les 09:58

La companyia Repsol va obtenir un benefici net de 610 milions d'euros el primer trimestre d'aquest any, cosa que suposa l'11,5% menys que els 689 milions de guanys obtinguts el primer trimestre del 2017. Repsol explica que la caiguda del benefici s'explica perquè el primer trimestre de l'any passat es va registrar un increment excepcional dels preus del petroli que va provocar un increment del valor comptable dels inventaris. El benefici net ajustat, que no té en compte aquest efecte del valor de l'inventari, es va situar en 616 milions d'euros en el període, amb un increment del 8% en relació amb els 570 milions del 2017. En els tres primers mesos d'aquest any, Repsol va produir 727.000 barrils de petroli al dia, la xifra més gran registrada per la companyia des del 2012.L'Ebitda de la companyia es va situar en 1.804 milions d'euros, en línia amb els 1.844 milions d'euros del primer trimestre del 2017.El consell d'administració ha convocat la junta general d'accionistes per al 10 de maig pròxim i on presentarà la proposta de repartir un dividend de 0,90 euros per acció.