Òscar Cadiach, candidat a ser el Català de l'Any

Els tres més votats passaran a la fase final

Actualitzada 04/05/2018 a les 19:30

L'alpinista tarragoní Òscar Cadiach es troba entre els deu candidats a ser el Català de l'Any 2017. El premi, que atorguen els lectors de El Periódico de Catalunya, vol reconèixer els mèrits puntuals o acumulats de persones que han destacat en l'àmbit social, cultural, artístic, esportiu, científic o tecnològic.Cadiach va completar els 14 vuitmils de la Terra sense l'ajuda d'oxigen addicional amb la seva ascensió al Broad Peak (8.047 metros) el passato 27 de juliol de 2017. Juntament amb l'alpinista tarragoní hi ha la cantant Maria del Mar Bonet, la doctora en climatologia Manola Brunet, la nedadora sincronitzada Ona Carbonell, la directora de cine i escriptora Isabel Coixet, el xef Jordi Cruz, l'entrenador d'handbol Xavi Pascual, l'actor i director Josep Maria Pou, els arquitectes Estudi RCR i la directora Carla Simón.En aquesta primera fase, els lectors tenen fins al 17 de maig per votar a través de la web, per sms o per telèfon el seu favorit. A partir d'aquí, els tres candidats amb més vots passaran a la final i es tornarà a fer una votació que donarà el guanyador del Català de l'Any 2017. El guardó s'entregarà a la gala del 9 de maig al Teatre Nacional de Catalunya.