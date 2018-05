La tarragonina Lorena Roldán, nova senadora autonòmica

La votació s'ha fet de forma electrònica i secreta

El Parlament ha aprovat aquest divendres la designació dels vuits senadors autonòmics que representaran la Generalitat a la cambra espanyola. Entre aquests, hi ha la diputada per Tarragona, Lorena Roldán, de Ciutadans. La resta són Francesc Xavier Alegre (Cs), Josep Lluís Cleries i Marta Pascal (JxCAT), Mirella Cortès i Bernat Picornell (ERC), José Montilla (PSC-Units) i Sara Vilà (CatECP).La votació s'ha fet de forma electrònica i secreta en un ple específic posterior a l'ordinari i ha rebut 130 vots a favors i quatre abstencions. Abans de la votació, el diputat del subgrup parlamentari de la CUP Carles Riera ha expressat la seva oposició a designar senadors en argumentar que no són partidaris d'enviar representants a la cambra espanyola. La Comissió de l'Estatut del Diputat va dictaminar aquest dijous al vespre a favor de designar aquest vuit senadors autonòmics.Roldán és llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili i posseeix un màster d'Accés a l'Advocacia per aquesta mateixa universitat. A les eleccions al Parlament Europeu de 2014 fou candidata dins les llistes de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, però no fou escollida. També va estar a les llistes del mateix partit a les eleccions municipals de 2015 per a l'Ajuntament de Tarragona i va aconseguir ser elegida regidora. Posteriorment es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, en què ocupà el quart lloc de la llista de Tarragona del mateix partit i fou escollida parlamentària, fet pel qual abandonà el consistori. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 fou reescollida diputada.