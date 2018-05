L'ICS treu a licitació la segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan XXIII

El pressupost és de 2,4 milions d'euros amb IVA inclòs

Actualitzada 04/05/2018 a les 11:14

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha tret a licitació la segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. El pressupost de licitació és de 2,4 milions d'euros amb IVA -2 milions sense IVA. La durada del contracte està pensada per quatre anys i el termini de presentació d'ofertes s'esgota el 15 de juny a les 14 hores. La sala tindrà la tecnologia més moderna, amb integració de tècniques d'imatge cardíaca. També servirà per realitzar uns 150 procediments d'electrofisiologia. El consell d'administració de l'ICS va aprovar el desembre treure a concurs la provisió d'aquesta segona sala, que s'ha d'ubicar en paral·lel a l'actual per optimitzar zones comunes com la secretaria, el transfer, despatxos mèdics, vestidors o zona de descans. L'única sala que hi ha d'hemodinàmica actualment té un ús intensiu, de dilluns a divendres, i 24 hores tota la setmana per a l'activació del codi infart. El 2017, es van fer 1.000 angioplàsties i va tenir 520 activacions de codi infart.