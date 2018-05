Ja està més a prop el retorn del Mercadet a la plaça Corsini

Les obres, que ha de fer l'Ajuntament de Tarragona, podrien estar enllestides «en dos mesos»

Actualitzada 04/05/2018 a les 18:15

El pròxim 8 de maig el Ministeri de Foment té previst realitzar l’acte administratiu pel qual l’Ajuntament recepcionarà les obres efectuades a la plaça Corsini. Si tot està correcte, el Consistori procedirà a iniciar els treballs que hi queden pendents. Entre aquests hi ha: «la instal·lació d'una font i la incorporació del mobiliari urbà acordat amb els veïns (bancs, papereres, torretes, etc.)», ha explicat Elvira Ferrando, consellera i presidenta d’Espimsa. Durant aquestes obres, també es retirarà una de les casetes de ciment que proveeix llum al pàrquing soterrat.Ferrando assegura que «tan aviat estiguin les obres acabades, els marxants podran tornar a Corsini la setmana següent». La consellera ha destacat la importància de «dinamitzar la zona comercial» de la plaça Corsini i que aquesta es «pugui retornar el més aviat als tarragonins i tarragonines». És per això que «creiem que en dos mesos, aproximadament, les obres estaran enllestides, si no hi ha cap contratemps», afirma Elvira Ferrando.