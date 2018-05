Ferré i Figueras es posen a prova davant dels estudiants abans de les eleccions

Els candidats a la rectoria de la URV van defensar els seus programes en un debat

Josep Antón Ferré i Maria José Figueras, els dos candidats a la rectoria de la Universitat Rovira i Virgili, van posar-se a prova ahir a la tarda en un debat organitzat pel Consell d’Estudiants, que arriba uns dies abans de les eleccions, que se celebraran el 15 de maig. L’acte va comptar amb les intervencions de diversos alumnes, amb preguntes que no van acabar d’agradar a cap dels dos candidats. Transport públic, serveis, manteniment de les aules, igualtat, sistema educatiu, implicació amb els estudiants i aspectes econòmics van ser els blocs que van centrar el debat.Els candidats a la rectoria de la URV van respondre, ahir a la tarda, a les preguntes dels estudiants. Les intervencions dels alumnes, fins i tot van incomodar en alguns moments a Ferré i Figueras. Sobretot, quan les seves afirmacions no es corresponien amb els ideals dels estudiants, que van reivindicar novament una rebaixa de les taxes i la gratuïtat del servei públic. De fet, una de les parts més interessants del debat va arribar amb l’àmbit de la mobilitat.«Per què la URV no va lluitar per augmentar el descompte del 10% de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)?», va dir un estudiant a Ferré. Aquest, visiblement agitat, va lamentar que «s’està donant per fet que nosaltres no hem fet tot el possible per aconseguir una rebaixa més gran, i no és així».Instants abans, tant l’actual rector com Figueras havien carregat contra el «deficitari» transport públic de la regió i la «manca» de connexions entre les ciutats que acullen campus de la URV. «El conveni amb ATM hauria d’involucrar als ajuntaments del territori», va criticar Figueras, una afirmació molt semblant a la de Ferré, qui va dir que «fins que no s’abordi com un problema de transport públic, com un problema de ciutats, no podrem anar més enllà».En el primer tram del debat, ambdós candidats van compartir postures en molts moments. Tot i això, la rivalitat es va notar en les intervencions de Figueras referents a la transparència. «Si poguéssim veure tots els números, potser podríem saber si es pot ampliar l’ajuda per la llengua estrangera», va dir la candidata en relació al sistema educatiu i l’exigència del títol B-2, prorrogada pel Parlament el dia d’ahir. Figueras va assegurar que, en cas de ser rectora, elaboraria un «acompanyament» per a cada estudiant en l’àmbit de la llengua estrangera. Ferré, en canvi, va dir que «s’ha fet molta demagògia» en aquest sentit i que «si el Govern vol que les universitats ens fem càrrec dels estudis de llengua estrangera, primer ens han de donar més recursos i després han d’ampliar les hores dels graus».Les votacions presencials es realitzaran el 15 de maig –el vot anticipat es podrà fer els dies previs– i, en cas que calgués una segona volta de votacions, aquestes es farien el 24 de maig.