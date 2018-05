El Canal Olímpic de Catalunya, a punt per als Jocs Mediterranis

S'ha rehabilitat la zona de grades i la reforma diversos vestuaris, entre d'altres actuacions

El Canal Olímpic de Catalunya estrenarà obres de millora per acollir les proves de rem i piragüisme dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que es disputaran des del dia 22 de juny fins al dia 1 de juliol. Aquest matí les autoritats hi han realitzat una visita institucional per comprovar l'estat de les instal·lacions. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda; el director del Consell Català de l'Esport, Toni Reig; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i la diputada d’esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos han pogut comprovar de primera mà l’estat del recinte, que en 50 dies acollirà una competició internacional de primer nivell.Entre les actuacions realitzades destaquen: la rehabilitació de la zona de grades i substitució de la porta metàl·lica d’accés al recinte; la pavimentació de la plataforma superior, on s’ubiquen els edificis d’oficina de les instal·lacions esportives; la rehabilitació del mur inclinat de formigó i la terrassa dels edificis d’oficina de les instal·lacions esportives; la instal·lació d’un sistema de climatització, col·locació de proteccions solars a les plantes 1a i 2a i segellat dels ancoratges del mur cortina de la torre de control i l'adequació de cinc banys públics i una cambra de serveis situats a la zona de les grades. A més, s'ha executat la reforma de dos vestuaris, la climatització del gimnàs i la rehabilitació de la plataforma dels hangars. Els treballs han tingut un cost de 600.000 euros, aportats per la Diputació de Barcelona.Després de la visita, l’alcalde Ballesteros ha destacat la bona entesa entre les institucions: «Que tots els avui presents siguem capaços de posar-nos d’acord per tirar endavant una reforma a una instal·lació esportiva de primer nivell com aquesta, és una magnífica notícia. A la demarcació de Tarragona moltes instal·lacions de diferents també es posen al dia gràcies al suport de la Diputació de Tarragona». Ballesteros també ha posat l’accent en els beneficis que la millora d’aquesta i d’altres instal·lacions poden suposar per al territori més enllà dels deu dies de competició: «L’aposta pels stage de diferents equips i seleccions i temporada baixa i, en definitiva, pel turisme esportiu és un dels llegats més importants que els Jocs mediterranis poden deixar al conjunt del país».Els XVIII Jocs Mediterranis es disputaran del 22 de juny a l'1 de juliol a Tarragona i altres 15 municipis seu del territori, que acolliran les 33 disciplines esportives programades. S'espera la participació de prop de 4.000 esportistes de 26 comitès olímpics nacionals diferents, a més d'un miler de jutges i un altre miler de periodistes. Un total de 3.500 voluntaris contribuiran a que un total de 150.000 espectadors gaudeixin d'unes competicions esportives d'alt nivell.El Canal Olímpic de Catalunya és un canal artificial creat l'any 1991 i situat a Castelldefels. L'any 1992 va acollir les proves piragüisme dels Jocs Olímpics de Barcelona. En unes instal·lacions de 43 hectàrees de superfície, actualment el Canal no només permet practicar esports com el piragüisme, l'esquí nàutic o el windsurf a esportistes professionals i aficionats, sinó que compta amb una àmplia zona lúdica i esportiva on es pot jugar a futbol, practicar el tir amb arc o gaudir d'activitats de team building, entre d'altres activitats.