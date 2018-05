Condemnat a 19 anys de presó l'assassí de la tarragonina Meritxell Vall

La fiscalia havia sol·licitat la pena de presó permanent revisable, però el tribunal l’ha absolt del delicte d’agressió sexual en temptativa

Actualitzada 04/05/2018 a les 14:53

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a 19 anys de presó a Stanislav R., l’assassí de la jove tarragonina Meritxell Vall, l’octubre del 2015, en una tenda de campanya de la Budellera. Durant el judici que es va celebrar al març, la fiscalia va sol·licitar la pena de presó permanent revisable perquè considerava que l’home també havia comès un delicte previ d’agressió sexual en temptativa. El tribunal, però, considera que aquests fets no han quedat prou acreditats i ha absolt l’home d’aquest delicte. D’altra banda, els magistrats han apreciat la concurrència de l’agreujant de traïdoria en el delicte d’assassinat, però no així el d’acarnissament, pel mal estat en què es trobava el cadàver i perquè els forenses no van poder determinar si va haver-hi «un gran patiment» en la víctima. A més, el tribunal ha descartat els atenuants de dependència a l’alcohol i de confessió que havia sol·licitat la defensa. Stanislav R. haurà d’indemnitzar els pares de la víctima, que tenia 32 anys, amb 100.000 euros cadascun.