2000 alumnes cantaran 'Juguem per Viure', la cançó dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 04/05/2018 a les 17:22

El proper dia 11 de maig a partir de les 10:30 hores del matí tindrà lloc la presentació de la cançó del Jocs Mediterranis Tarragona 2018, on més de 2000 alumnes formaran un cor gegant per cantar Juguem per Viure, cançó composada per l'esdeveniment, pel grup Petit Taller de Cançons (PeTaCa).La presentació tindrà lloc el proper dia 11 de maig al Tarraco Arena Plaça de Tarragona on es farà un concert de PeTaCa davant de més de 2000 alumnes d'escoles i instituts de diferents comarques tarragonines, que al final del concert interpretaran la cançó Juguem per Viure. Aquest acte ha estat organitzat conjuntament per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i el Camp d'Aprenentatge Pau Casals, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.Juguem per Viure és una cançó del Petit Taller de Cançons creada pels propers Jocs Mediterranis Tarragona 2018 que s'inauguraran el proper dia 22 de juny a l'Estadi del Nàstic de Tarragona.La cançó és una barreja de les músiques tradicionals catalanes, en especial les de Tarragona, i el pop més actual passant per la tradició de les corals a Catalunya i la música sinfònica sense perdre l'estil èpic que mereix un himne d'un esdeveniment d'aquesta mena.La lletra de la cançó parla d’unió, d’equip, de sana competició per superar-se personalment, de caure per poder tornar a aixecar-se un altre cop.El Petit Taller de Cançons neix de la col·laboració entre el músic i mestre David Melgar, l’actor i escriptor Gibert d’Artze i la mestra i cantant Àngels López. La música, lalletra i la veu: les tres parts essencials de qualsevol cançó.