Milloren l'accés per a vianants entre la Residencial i la platja Llarga

La Diputació habilita l’espai per separar els cotxes de les persones que l’utilitza i garantir la seguretat

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:14

La Diputació de Tarragona ha iniciat les obres de construcció d’una vorera en el tram de carretera de la seva propietat localitzat entre la Ciutat Residencial –com popularment es coneix la Ciutat de Repòs i Vacances– i la platja Llarga –zona del Club Marítim–. L’actuació consisteix a col·locar uns pilons i punts de llum, així com elements que obliguen a reduir la velocitat als vehicles que hi circulen per aquesta zona molt utilitzada, de manera especial en la temporada de bany. En aquest tram no existeix cap tipus de separació entre l’espai que usen les persones que es dirigeixen a peu cap a la platja i els vehicles, la qual cosa suposa un risc elevat per als vianants.L’objectiu que persegueix aquesta actuació que finança la Diputació és doble. Per una banda, es procedeix a la millora de l’accés a la platja més utilitzat. Per altra, es pacifica l’espai amb mesures que afecten la circulació de vehicles.Aquest compromís forma part de l’acord al qual van arribar el passat mes de gener la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona i que implica que l’ens provincial procedirà a fer efectiu el traspàs a l’administració local d’aquesta carretera, a més d’altres que es troben a l’interior del terme municipal de Tarragona.El regidor de Territori, Josep Maria Milà, va manifestar, en el seu moment, que fer efectiu un traspàs de propietat d’aquestes característiques «no és fàcil» i va anunciar que «la Diputació farà unes obres mínimes per deixar les carreteres –entre les quals es troba la que permet accedir-hi a la platja Llarga des de l’antiga Nacional 340– en bones condicions abans de procedir a fer el traspàs definitiu».La construcció d’una vorera entre la Ciutat Residencial i la platja Llarga és una obra necessària «per motius de seguretat», va dir Milà, qui va recordar que, en l’actualitat, les persones que acudeixen a la Llarga a peu, en molts casos carregades amb estris de platja, topen amb l’inconvenient que suposa la presència de cotxes que es dirigeixen al mateix destí. Durant la temporada de bany, la situació que es genera és especialment complicada.L’acord de traspàs, aprovat pel ple de l’Ajuntament, afecta també a trams de carreteres situats entre els Pallaresos i Tarragona –carretera de Santes Creus– i el barri de Sant Salvador, travesseres situades a Sant Pere i Sant Pau i Rodolat del Moro, el citat accés a la platja Llarga i un sector de la carretera que uneix la ciutat amb el Far de Salou.