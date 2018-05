L’alcalde Ballesteros l'ha inaugurat aquest matí al davant de centenars d’alumnes de la comarca

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:12

La fira Camins d’FP reuneix al Palau de Congressos a un total de 41 centres educatius i institucions de Tarragona que tenen, per bandera, la formació professional. L'ha inaugurat avui al matí l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, qui ha assegurat que «aquesta fira feia falta i també es visualitza que la formació professional és una gran oportunitat d’inserció al món laboral».La mostra, que ofereix totes les possibilitats de la formació professional al Camp de Tarragona, s’allargarà fins la tarda de divendres. Aquest dijous, l’obertura dels estands expositors ha anat acompanyada de diferents activitats demostratives, una mostra d’empreses del territori i un espai d’orientació acadèmica i professional adreçat a les persones que tenien interès a desenvolupar itineraris curriculars vinculats a l’FP. Demà divendres, se celebrarà una jornada tècnica amb xerrades que abordaran aspectes com el biaix de gènere a la Formació Professional industrial o la inserció laboral de la FP i una taula rodona sobre la formació professional dual.La fira Camins està adreçada principalment a alumnes dels darrers cursos d’ESO, però també a professionals de l’àmbit educatiu i persones interessades millorar la seva ocupabilitat a través de l’actualització professional, entre d’altres. Avui al matí, centenars d’alumnes han arribat fins al Palau de Congressos per informar-se. El seu objectiu, analitzar totes les opcions possibles per, després, escollir el camí professional que més els atrau.Ballesteros ha assegurat que la fira és un «èxit» a nivell de públic. A més, ha fet referència al concepte d’«euroregió». «Totes les opcions de formació professional que tenim avui aquí formen part de la nostra regió del coneixement», ha manifestat l’alcalde. Per la seva banda, el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Francesc Roca, ha expressat que, «avui la formació professional a Tarragona és un referent». Els 41 centres educatius presents a la mostra «poden donar a conéixer la tasca que fan diàriament», ha afegit Roca. «Hem de seguir fent camí junts», ha acabat dient.La fira Camins d’FP, ubicada al Palau Firal i de Congressos, està coorganitzada per diferents entitats locals (ajuntaments de Tarragona, Reus, El Vendrell, Valls i el consell comarcal de la Conca de Barberà), així com també per la Diputació de Tarragona, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.