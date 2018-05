Davant la convocatòria de vagues parcials, Floria recorda que renovaran diverses unitats de la flota d’autobusos a finals d’any

Actualitzada 03/05/2018 a les 13:49

La presidenta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona i portaveu del govern municipal, Begoña Floria, ha subratllat aquest dijous el compromís de millorar «al màxim possible» i «dins els marcs legals» les condicions salarials de la plantilla. Després que els conductors hagin convocat aturades parcials per donar visibilitat a les seves reivindicacions, la presidenta de l’EMT ha recordat que les demandes laborals formen part de la negociació col·lectiva i que l’actual context, amb la LRSAL i les «restriccions» imposades pel Ministeri d’Hisenda, no permeten incrementar els sous de funcionaris públics ni del personal de les empreses associades. Floria ha manifestat la seva «plena confiança» en la gerència i l’equip directiu per resoldre el conflicte «de la millor manera possible».Tot i això, ha subratllat que sense l’actual context legal es podria fer algun altre plantejament a nivell de sous i salaris, però ara, ha dit, «tenim les mans lligades des del punt de vista normatiu». Floria ha garantit que la gerència té instruccions del Consell d’Administració «de treballar al màxim possible en les reivindicacions de millores laborals, dins la llei, per poder resoldre aquest conflicte laboral».D’altra banda, la presidenta de l’EMT ha fet notar als treballadors que l’empresa fa dos anys que treballa en la renovació de la flota de vehicles i que espera incorporar noves unitats a finals d’any. En aquest sentit, Floria ha recordat que «una mala decisió» presa fa anys ha «hipotecat» la companyia amb un rènting que vencerà el proper mes de novembre.Els treballadors de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona han convocat aturades parcials els dies 8 i de 10 maig, entre les 10 i les 12 hores i entre les 16 i les 18 hores, amb motiu de la reivindicació d’una pujada salarial i de la millora de la flota.