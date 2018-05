L'Ajuntament de Tarragona tallarà d'arrel els pisos turístics il·legals de la ciutat

Un estudi, que s’està realitzant, permetrà comptar quants habitatges hi ha fora de la llei

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:49

L’Ajuntament de Tarragona tallarà d’arrel la problemàtica dels pisos turístics il·legals. Encara que la regidora de Turisme del consistori, Inmaculada Rodríguez, assegurava que, a la ciutat, el nombre d’aquests habitatges «és molt petit» i, per tant, la situació «no és alarmant», s’ha proposat combatre el focus existent. Les mesures en contra d’aquesta oferta, fora de la llei, podrien arribar aquest mateix estiu, quan s’hagi enllestit un estudi encarregat per l’Ajuntament que analitzarà el context real dels pisos turístics a Tarragona.«No estem en una situació greu. Ara per ara, no és un problema». Inmaculada Rodríguez està convençuda que, en aquests moments, Tarragona no corre el risc de patir la problemàtica dels pisos turístics, un fet que cada vegada preocupa més en poblacions com Barcelona o Palma de Mallorca, on l’Ajuntament els ha prohibit. Tot i això, l’Ajuntament combatrà la «petita part» dels habitatges d’ús turístic que viu fora de la normativa de la Generalitat de Catalunya i, per tant, sense control.A la ciutat hi ha, aproximadament, uns 700 habitatges turístics legals. Actualment, una empresa externa al consistori està elaborant un informe d’anàlisi d’aquest sector. Aquest, comptabilitzarà quants pisos il·legals hi ha, farà la comparativa amb ciutats de la mateixa grandària que Tarragona i donarà a l’Ajuntament les eines per combatre el problema. Tot i que Rodríguez no s’atrevia a donar dades concretes, apuntava que «el nombre dels pisos il·legals és testimonial al costat dels que sí s’han registrat». Tot i això, subratllava que «cal combatre-ho».L’estudi podria veure la llum aquest mateix estiu. L’objectiu de la regidoria de Turisme és engegar la maquinària reguladora per eliminar-los «el més aviat possible». Així doncs, un cop se sàpiga quants pisos hi ha, on es troben i quina activitat duen a terme, el consistori mourà fitxa per erradicar-los. «La Generalitat és la que ha de fer aquesta vigilància, però sempre és millor si els ajuntaments hi col·laboren», deia Rodríguez.Tot i que el consistori no afavorirà l’aparició de pisos turístics legals perquè «no encaixen en el model turístic de la ciutat», Rodríguez subratllava que «no s’ha de demonitzar» i que «és una oferta més que a la ciutat li va molt bé». Tot i això, la regidora assegurava que «estem esperant amb ànsia que torni a obrir l’Imperial Tarraco» i que «volem més places hoteleres».