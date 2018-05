Esgotades les entrades per assistir a la gala dels Premis Ones

Mare Terra Fundació Mediterrània ha activat la llista d’espera

Actualitzada 03/05/2018 a les 10:19

A falta de prop d’un mes per a la cerimònia dels Premis Ones Mediterrànies, les entrades per assistir a aquest esdeveniment ja s’han esgotat. En total s’havien posat a disposició del públic un total de 500 entrades que ja s’han adquirit, per la qual cosa el Teatre Metropol estarà ple a vessar en l’esdeveniment que se celebrarà el proper 1 de juny a les 8 del vespre.Mare Terra Fundació Mediterrània ja ha activat la llista d’espera. Les persones interessades poden apuntar-se i, en cas que es registrin baixes, se’ls avisarà perquè assisteixin a la cerimònia. Des de la fundació es recomana a tots aquells que vulguin veure in situ els Premis Ones que s’hi apuntin, ja que cada any es registren baixes de darrera hora. Els interessats poden trucar al telèfon 977 55 13 00 i indicar el seu nom, telèfon i número d’entrades desitjades.Durant els dos darrers anys s’ha viscut una situació similar, doncs els seients disponibles es van acabar amb molta antel·lació i la llista d’espera va superar les 200 peticions.