Els nivells extremadament baixos de colesterol no perjudiquen la salut, segons un estudi de la URV

Actualitzada 03/05/2018 a les 11:14

Un estudi realitzat pel departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha revisat estudis que s'han realitzat sobre l'afectació del colesterol a les persones.La conclusió a què han arribat és que no existeix un límit a partir del qual el fet de reduir el colesterol deixi de ser beneficiós i esdevingui perjudicial. Segons que han constatat, l’organisme compta amb altres fonts de colesterol i totes les cèl·lules el poden sintetitzar sense necessitat d’obtenir-lo del que hi ha circulant per la sang amb les proteïnes LDL.Per portar a terme el seu estudi, l’equip investigador va fer una anàlisi en profunditat de dades a diferents nivells: els valors molt baixos de colesterol que tothom té en néixer, els dels grups ètnics, els de persones amb variants genètiques que fan que tinguin xifres molt reduïdes, els estudis metabòlics sobre l’origen i destí del colesterol LDL, els estudis clínics amb medicaments que baixen molt aquest colesterol i el de malalties genètiques que impedeixen que el colesterol LDL arribi a la resta de l’organisme.Els resultats d’aquesta anàlisi permeten donar suport a l’estratègia mèdica en el tractament de pacients que per les seves malalties cardiovasculars es beneficien de rebaixar de forma dràstica el colesterol: al mateix temps que les baixades molt importants s’acompanyen de beneficis clínics per als pacients, ara la prova científica posa de manifest que aquests nivells baixos no comporten cap risc per a la seva salut.