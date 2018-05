ELIX Polymers entrega el Premi de Seguretat 2017 a l'empresa Siemsa Industria serveis

Aquesta companyia de serveis ha obtingut la millor puntuació al KPI Performance de seguretat

Actualitzada 03/05/2018 a les 13:12

ELIX Polymers ha guardonat a l’empresa Siemsa Industria S.A amb el Premi ELIX de Seguretat 2017. Aquesta companyia de serveis ha obtingut la millor puntuació al KPI Performance de seguretat, la qual cosa reconeix la seva implementació de bones practiques de manera preventiva.El director d’Operacions d’ELIX, David Castañeda, va recordar: «ELIX Polymers té el compromís de generar un entorn de treball segur per a totes les persones que treballen diàriament en les nostres instal·lacions, per a això es necessita el compromís de totes les empreses de serveis que col·laboren amb nosaltres».Els criteris de selecció de l'empresa guanyadora inclouen paràmetres com el compliment en requisits documentals de coordinació d'activitats (CAE) i puntuació obtinguda en l'auditoria interna de coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals. També s'ha valorat el nombre de treballadors presents al centre de treball, i la presència continuada o puntual dels empleats.En l'acte de reconeixement van assistir diversos representants de Siemsa, empreses de servei habituals de ELIX Polymers, i part de l'equip d'Operacions de ELIX.Siemsa és un operador independent que proporciona serveis per al sector de l'Energia, Indústria, Oil i Gas, així com els sistemes de control i analitzadors de procés. Des de 1982 han proporcionat activitats d'enginyeria, muntatge, engegada i manteniment per als sectors petroquímics i d'energia, amb una àmplia cartera de clients entre els quals destaca ELIX Polymers dipositant la seva confiança en tots els seus projectes.