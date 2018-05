El Teatre Metropol, llest per la reobertura un cop acabada la primera fase d'obres

Es preveuen noves fases d’actuació que seran compatibles amb la programació cultural

Actualitzada 03/05/2018 a les 14:14

El Teatre Metropol ja està llest per tornar a obrir, un cop acabada la primera fase de les obres. El teatre, obra modernista del 1908 de l’arquitecte Josep Maria Jujol, va tancar al novembre i, des del febrer es feien les obres d’arranjament. En concret, s’ha renovat el pati de butaques, les cortines, s’ha restaurat el parquet, els sostres, i s’ha canviat la il·luminació, amb bombetes LED, que permetran un gran estalvi econòmic. La primera fase ha tingut un cost de 180.000 euros. Per al teatre es contemplen noves actuacions, com la climatització o la recuperació del valor patrimonial de l’edifici. Segons ha detallat la regidora de Cultura, Begoña Floria, no es preveu que s’hagi de tornar a tancar el teatre per fer-les. L’entrega dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, dissabte, serà el primer acte que acollirà el teatre un cop renovat.Aquesta és la primera actuació integral que es fa a la part funcional del teatre des del 1994. Segons Floria, s’havien fet anteriors intervencions més petites durant els darrers anys. En aquesta primera fase, s’ha fet el muntatge i desmuntatge de les butaques i se’ls ha posat una tapisseria cuidada «fins i tot en les costures». També s’han substituït els cortinatges, tant de l’entrada com de la sala principal, s’ha pintat i s’ha arranjat el fossar de músics –originàriament de fusta- i s’ha pintat de negre, perquè «ressalti més la part de l’escena». La planxa que s’ha posat pot suportar un pes de fins a 1.000 quilos i permet que l’espai s’obri per encabir-hi un petit conjunt musical.Segons ha detallat Jonathan Montero, responsable de la primera fase, ha explicat que l’obra s’ha dividit en cinc parts, independents l’una de les altres. Així, en la primera es va desmuntar el pati de butaques, tant de la platea com de l’amfiteatre. El teixit del sostre també s’ha renovat perquè estava «pràcticament cremat» i feia que el nivell d’il·luminació també baixés. D’altra banda, s’han canviat les lluminàries, que eren al·lògenes, i han passat a ser de sistema LED. La implantació d’aquest sistema permetrà un estalvi del 60% de la factura. Finalment, s’ha optat per seguir la idea original de Jujol sobre una claraboia per il·luminar la sala de teatre. Seguint aquesta filosofia, s’han instal·lat tres llums àmplies. Un dels envans del teatre, malmès per les humitats de la finca lateral de l’edifici, també ha patit una intervenció.Concretament, s’ha dotat d’una ventilació natural perquè pugui estar ventilat i no tingui humitats.A partir d’aquesta primera fase d’obres, el teatre queda obert. De fet, moltes entitats ja s’han mostrat interessades en poder programar, com s’havia fet sempre, diferents actes a partir del juny, segons la regidora de Cultura. L’ús del teatre és compatible amb l’ús dels de la Sala Trono-Armanyà.Les següents fases previstes –climatització i patrimoni- no han d’afectar la programació cultural i seran compatibles amb els espectacles que es puguin programar. Pel que fa a la climatització, Floria ha apuntat que és necessari perquè és una qüestió que, fins ara, no s’havia abordat mai. També es farà una restauració a les finestres de fusta, algunes força afectades pels tèrmits, on ara també s’han instal·lat trampes- i altres qüestions estructurals. Pel que fa a la intervenció sobre patrimoni, ja s’ha començat a buscar equips i demanar pressupostos a diferents empreses per poder-ho engegar. Com a curiositat, es mirarà d’actuar en algunes parets, on es creu que darrere poden aparèixer pintures originals.