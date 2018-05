Apareix una gran pintada a les grades metàl·liques del Circ romà

«Quina merda més grossa» és la frase que s'ha dibuixat en l'estructura, la qual ha generat controvèrsia entre els ciutadans des del moment en què es va col·locar

Les grades metàl·liques que s'han instal·lat recentment al Circ romà, a la plaça dels Sedassos, s'han despertat aquest dijous amb una gran pintada. La usuària de Twitter @momguca ha publicat al seu perfil de la xarxa social una fotografia en la qual es pot veure com algú ha escrit en aquesta polèmica estructura, amb lletres ben grans, la frase «Quina merda més grossa».Aquesta guixada, fruit d'un acte incívic, mostra clarament la controvèrsia que han generat les grades metàl·liques del Circ romà des de la seva instal·lació. La col·locació d'aquesta estructura no ha agradat a molts dels habitants de la ciutat, a més de ser rebutjada per la major part dels partits de l’oposició a l’Ajuntament de Tarragona, a excepció de Ciutadans i, amb matisos, de Junts per Avançar. També la la Reial Societat Arqueològica Tarraconense es va mostrar en desacord amb aquest projecte.La intervenció en aquest monument declarat Patrimoni Mundial afecta una superfície d’aproximadament 450 metres quadrats i les grades modernes ocupen un total de 191 metres quadrats. Aquest ampli tram original quedarà tapat per l’estructura moderna, que permet que la gent segui a les grades com si fossin espectadors.