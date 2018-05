S'ensorra part del terra d'un pis Tarragona

Una mare i una filla es trobaven en l'habitatge quan ha cedit el terra

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:02

El terra d'una primera planta d'un bloc de Tarragona s'ha ensorrat parcialment, aquest migdia. Al voltant de les 16 hores, uns dos metres quadrats haurien cedit al pis situat al número 13 del carrer Reial. El local comercial dels baixos es troba en obres, ja que s'estan substituint les bigues de fusta per unes de formigó. En un moment donat, el terra de dues habitacions ha cedit, obrint-se un forat. En aquell moment, una mare i una filla es trobaven a l'habitatge afectat. Concretament, el terra de l'habitació de la filla s'ha ensorrat parcialment, mentre es canviava per anar a la feina, i l'armari que es trobava a l'estança ha caigut al local de sota pel forat que s'ha obert. No obstant això, un Bombers ha ajudat a la noia a sortir de l'habitació, i tant ella com la seva mare es troben bé.L'edifici afectat compta amb una planta baixa i dos plantes superiors. Els Bombers de Generalitat han acudit al lloc dels fets amb una dotació i també s'han personat diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. Els Serveis d'Arquitectura de l'Ajuntament han acudit a l'habitatge per valorar els danys.Segons ha pogut saber Diari Més, les dues dones propietàries del pis van detectar el passat divendres com les rajoles del terra estaven mogudes, amb diferents nivells. De moment, els Serveis Socials ha atès a les dones, que s'allotjaran en un hotel de la ciutat i podran tornar en dos dies a l'habitatge.