La Junta de Portaveus de Tarragona reclama la revisió del Codi Penal per evitar sentències com la de 'La Manada'

Consideren que la tipificació d'abusos en comptes de violació en aquest cas envia «un missatge de descrèdit de la vivència de les dones» agredides i «les revictimitza»

Actualitzada 02/05/2018 a les 14:08

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona ha acordat per unanimitat reclamar la revisió del Codi Penal per evitar sentències com la del cas de 'La Manada'. En una reunió extraordinària, que ha tingut lloc aquest dimecres al matí, els portaveus han demanat, concretament, que el Codi Penal incorpori «la perspectiva de gènere» amb l'objectiu d'evitar «l'existència d'interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista». En aquest sentit, l'acord critica obertament la sentència de l'Audiència provincial de Navarra, que descartava l'agressió sexual i limitava els fets a abusos –fins i tot, amb un vot particular absolutori-, perquè «minimitza els fets» i «afavoreix la impunitat de les agressions masclistes», enviant un «missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen les agressions i les revictimitza». Censuren que les víctimes de violència sexual acaben sent jutjades elles mateixes, situant la càrrega de la prova en el seu comportament i no en el dels agressors.La Junta de Portaveus creu que aquesta «perspectiva de gènere» s'ha d'aconseguir també a partir de la sensibilització i, per això, reclamen també «formació i sensibilització dels professionals de la justícia en matèria de gènere», estenent-la a altres col·lectius, donar suport «incondicional» a les víctimes «moltes vegades invisibles» i també a les mobilitzacions den contra de la sentència. L'acord es farà arribar a la mateixa Audiència de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.