La CUP, ERC i ICV donaran suport al Ple a una moció de la Marea Pensionista

El col·lectiu vol portar al Congrés l’aval dels consistoris perquè rebutgi el Pla de Pensions Europeu

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:29

La Marea Pensionista del Tarragonès ha arribat avui al matí a l’Ajuntament de Tarragona. L’objectiu, aconseguir que els grups municipals donin suport a una moció per rebutjar, des del consistori, la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea. Socialistes, populars, Cs i Units per Avançar han rebutjat el document. En canvi, la CUP, ERC i ICV donaran suport a la moció en el proper consell plenari del mes de maig. «Els partits que no han volgut adherir-se s’han posicionat del bàndol contrari al poble. Per això, no mereixen que els votem a les properes eleccions», ha dit Pietat Jiménez, membre del col·lectiu.L’objectiu de la Marea és que els consistoris del país donin suport a la moció, per fer arribar el document amb l’aval dels ajuntaments al Congrés dels Diputats. Després, reclamaran que el Govern espanyol demani la retirada d’aquesta proposta al Consell Europeu. A més, també demanaran que s’estudiïn les mesures necessàries perquè els sistemes públics garanteixin una pensió digna.