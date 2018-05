L'exalcalde de Duisburg declara per la tragèdia a la Love Parade

L’advocat Paco Zapater, pare d’una de les víctimes, assisteix a les sessions del judici

El judici que se celebra a Düsseldorf des del passat 8 de desembre, en el qual es jutgen els fets ocorreguts al festival Love Parade, on van morir 21 joves en una allau humana, entre les quals es trobaven les tarragonines Clara Zapater i Marta Acosta, i hi van haver més de 500 ferits, celebra aquest mes de maig sessions que poden ser molt determinants per al futur del cas. Avui, 2 de maig, i demà declara Adolf Sauerland, alcalde de Duisburg quan va ocórrer la tragèdia, mentre que els dies 22, 23 i 24 de maig serà el torn de Rainer Schaller, propietari de l’empresa que va organitzar el festival, tot i que ho faran com a testimonis.L’advocat tarragoní Paco Zapater, pare de Clara Zapater, ha viatjat fins a Alemanya per assistir a les declaracions de Sauerland. Segons va dir ahir, «volem que la nostra presència sigui per a ells –Sauerland i Schaller– el retret que mai van rebre del sistema judicial alemany».Cal recordar que el tribunal de districte de Duisburg va decidir tancar el cas el 2016, adduint que no existien proves suficients per obrir un procés penal. Per reobrir-lo, els familiars de les víctimes van engegar una campanya a les xarxes i van poder recollir més de 367.000 signatures a tota Europa. L’Audiència Territorial de l’estat alemany de Renania del Nord-Westfalia, amb seu a Düsseldorf, va acabar donant la raó a la fiscalia i als familiars de les víctimes, que havien recorregut la primera resolució judicial i va ordenar l’obertura de judici oral. La decisió va suposar un motiu per a l’esperança per a les famílies.Zapater va recordar que tant Sauerland com Shcaller declararan com a testimonis, donat que «no van ser processats», com demanaven els advocats de les famílies de les víctimes, «malgrat que, segons la nostra opinió, són els responsables de la mort de les 21 persones que van perdre la vida», va manifestar l’advocat tarragoní i pare de Blanca.El judici oral es fa contra quatre treballadors de l’organització de la Love Parade i sis funcionaris municipals. En el seu moment, Zapater ja va dir que «són persones sense rostre, segones i terceres files, treballadors dels principals responsables, que els toca pagar els plats trencats». «Aquesta és la nostra frustració», va apuntar l’advocat tarragoní.Durarà, com a mínim, un any. Hi ha sessions previstes fins al 20 de desembre de 2018. La llei alemanya preveu que, si en deu anys no hi ha sentència, el cas prescriu i es tanca.