ERC clama contra el mig any de Junqueras i Forn a la presó

Actualitzada 02/05/2018 a les 21:00

Esquerra Republicana de Catalunya del Camp de Tarragona ha clamat contra els sis mesos d’empresonament d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Aquest dimecres, ambdós polítics catalans han complert mig any a Estremera. «Per això hem vingut aquí, altra vegada, a denunciar una injustícia que pateixen dos companys», expressava el diputat del partit de la demarcació i ex subdelegat del Govern, Òscar Peris.«Són sis mesos lluny de les seves famílies, han patit un hivern glacial en cel·les fosques, on hi passaven més de setze hores al dia», denunciava Peris, que durant la seva intervenció, ha llegit una carta dirigida a Junqueras i Forn.A la plaça de la Font s’hi han aplegat més d’un centenar de persones, del cercle polític d’ERC, però també de l’independentisme en general. Hi eren, per exemple, els regidors del PDeCAT i la CUP del consistori.