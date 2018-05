Els nadons del 'blues-rock' tarragoní baixen dels escenaris 8 anys després

La formació dirà adéu amb un concert a la Sala Zero que, asseguren, «serà una festa espectacular»

Actualitzada 01/05/2018 a les 19:15

— Albert Poll: Neix el 10 d’octubre de 2010 com un grup d’amics que volia fer música i que compartia influències.— Joel Calvo: De la pel·lícula How High, on utilitzen les cendres d’un personatge del film anomenat Ivory per plantar una planta de marihuana.— Joan Torné: No, el primer assaig érem cinc persones i fins l’any 2011 vam ser quatre membres.— J.T: Sí, encara que el blues-rock sempre estava present, influenciats per artistes com Jimi Hendrix o Led Zeppelin, als inicis compartíem estètica grunge i l’estil musical de les nostres cançons era aquest.— A.P: Al col·legi Sant Pau Apòstol, a les festes de l’escola, l’estiu de 2010.— (Riuen) J.C: Era la primera oportunitat que teníem de pujar a una tarima, no li vam donar importància.— A.P: Sí, el primer concert que vam fer els tres, l’èstetica ja era diferent. A partir d’aleshores, les noves composicions s’acostaven molt més al blues-rock.— J.C: The Brew, sens dubte. Després de veure’ls en concert, vam al·lucinar. També són tres i la seva música ens ha influenciat molt.— A.P: L’estiu de 2014, quan vam guanyar el Reussona, el DO Tarragona i les Barraques de Torredembarra.— J.T: Ens va donar a conèixer i vam guanyar públic, també ens va servir per fer més concerts fora de Tarragona.— J.C: Sí, després de tocar a la Traviesa per segona vegada, l’any 2015, vam frenar una mica.— A.P: El Joan estudiava a Barcelona, el Joel i jo estudiàvem a la universitat i tot era una mica més difícil.— J.T: Doncs la veritat és que sí, una mica, però espero que amb els primers acords el nerviosisme marxi. Serà una festa espectacular, amb moltes sorpreses i convidats. Que no hi falti ningú!