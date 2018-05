El Telèfon de l'Amistat celebrarà el dissabte el 30è Sopar Benèfic

El pròxim 10 de desembre complirà quaranta anys des que va iniciar el seu servei

L’Associació Amics de Loreto i els Pares Rogacionistes han convocat una nova edició, la trentena, del Sopar Benèfic que s’organitza per recaptar fons destinats al Telèfon de l’Amistat, creat l’any 1978, dos anys després de la fundació de l’associació, que va tenir en Josep Maria Tarrasa el seu primer president. Aquesta és una eina que es posa a disposició d’aquelles persones que, per motius diversos, necessiten posar-se en contacte amb algú per rebre un consell o algun tipus d’ajuda, o, simplement, que l’escolti.El Sopar Benèfic d’enguany es farà el pròxim dissabte, dia 5 de maig, al Tinglado 1 del Moll de Costa, i començarà a les 21.30 hores. El preu del tiquet és de 35 euros i es pot adquirir al Santuari de Loreto (seu dels Pares Rogacionistes), Centro–Fuji (Rovira i Virgili, 19), Casa Figueres (Sant Agustí, 7) i Minimum (Governador González, 16). També es posa a disposició de les persones que vulguin col·laborar-hi una fila zero. Les donacions es poden fer als comptes bancaris següents: CaixaBank ES92 2100 0006 3601 0771 3417 i a CXBBVA ES05 0182 6243 1502 0001 8495. Com en altres edicions, s’espera una assistència superior a les 300 persones.El pare Mario Buonnano va recordar ahir que «el pròxim 10 de desembre el Telèfon de l’Amistat complirà quaranta anys: va ser inaugurat pel pare Carmelo Capizzi». La primera edició es va fer a Altafulla. Després va haver-hi dues al Tennis Tarragona, vint a la Ciutat Residencial i ja es porten tres a instal·lacions del Port.