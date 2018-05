El món rural, un camp de pràctiques

S’han obert les inscripcions del Pràcticum Odisseu, un programa de pràctiques en empreses de zones rurals

Actualitzada 01/05/2018 a les 20:53

Fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis, sobretot de les àrees rurals del país, en les franges juvenils. Aquest és el principal objectiu de Pràcticum Odisseu, un programa a través del qual s’ofereixen fins a 45 ofertes de pràctiques universitàries remunerades en empreses radicades en municipis del món rural per a joves qualificats.El Pràcticum Odisseu és una iniciativa de la Direcció General de Joventut (DGJ) i la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), i s’emmarca en el programa marc Odisseu. S’adreça a estudiants universitaris de màsters o graus oficials que hagin superat la meitat dels crèdits acadèmics, i té com a objectiu final posar en contacte el teixit empresarial del territori amb els joves estudiants perquè puguin obtenir la primera experiència professional al territori rural.Aquest 1 de maig s’ha obert la convocatòria de la tercera edició del programa Pràcticum Odisseu. Els joves interessats podran fer la petició per a realitzar les pràctiques en empreses remunerades fins al 15 de maig, a través del web www.odisseujove.cat. La durada de les pràctiques serà d’un mínim de 300 hores, que es realitzaran en el transcurs del curs acadèmic actual, fins al mes de setembre.A la vegada, el programa també s’adreça a les empreses radicades al món rural, concretament situades en un total de 556 municipis (el 58% del total de municipis de Catalunya), que seran les que podran cobrir la seva oferta de pràctiques gràcies als candidats. El disseny del programa permet que aquestes empreses tinguin accés a joves amb formació superior, un perfil més difícil de trobar a les zones rurals perquè solen estar lluny dels centres universitaris. A la vegada, aquest factor els ajuda a incrementar la competitivitat empresarial.Les empreses que participen en el programa poden gaudir d’un ajut de la DGJ i la SUR –a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)– per a cofinançar la remuneració de l’estudiant. Per la seva banda, les universitats catalanes també contribueixen al projecte tot assumint els costos propis de la gestió del procés i fent difusió de les ofertes entre els seus estudiants.Les empreses que finalment hagin seleccionat un candidat per a realitzar les pràctiques podran fer la sol·licitud d’ajut fins el 31 de maig.En la línia del foment de l’arrelament juvenil, un dels criteris més importants per tal de fer la selecció de les empreses aspirants ha estat voluntat d’incorporar laboralment l’estudiant un cop acabades les pràctiques.A la demarcació de Tarragona hi ha diverses empreses que oferten places. Entre elles, l’Ajuntament de Gandesa, l’Hotel Mas Boronat (Salomó), el Consell Comarcal de la Conca Barberà, el Club de Futbol Montblanc o BS Legalcompta, a Valls. Més informació a www.odisseujove.cat/ofertes-de-practiques/.